Яку зброю Україна виробляє самостійно: відповідь РНБО

Україна самостійно розробляє реактивну систему залпового вогню "Верба" та протитанкові ракетні комплекси. Останні виготовляють не лише для потреб української армії, а й для продажів за кордоном.

Про це розповів заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос в інтерв’ю "Апострофу".

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Головне – не зупинятися на досягнутому, і років через три ми зможемо забезпечити замкнутий цикл виробництва певної техніки... Наприклад, тих же самих БМП. Та й БТР ми зможемо робити набагато краще, ніж зараз,

– сказав він.

За його словами, в Україні вже налагодили випуск величезної кількості комплектуючих, але потрібна державна програма по кожному напрямку озброєння.



Реактивна система "Верба"

"Якщо кожен виробник знатиме, що з тієї чи іншої номенклатури у нього гарантовано будуть замовлення в найближчі 5 – 10 років, він знайде можливість ці замовлення забезпечити", – підсумував заступник секретаря РНБО.

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