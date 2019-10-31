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      Яку зброю Україна виробляє самостійно: відповідь РНБО

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      Сергій Кривонос
      Сергій Кривонос / Інформагентство Міноборони

      Україна самостійно розробляє реактивну систему залпового вогню "Верба" та протитанкові ракетні комплекси. Останні виготовляють не лише для потреб української армії, а й для продажів за кордоном.

      Про це розповів заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос в інтерв’ю "Апострофу".

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      Головне – не зупинятися на досягнутому, і років через три ми зможемо забезпечити замкнутий цикл виробництва певної техніки... Наприклад, тих же самих БМП. Та й БТР ми зможемо робити набагато краще, ніж зараз,
      – сказав він.

      За його словами, в Україні вже налагодили випуск величезної кількості комплектуючих, але потрібна державна програма по кожному напрямку озброєння.

      реактивна система
      Реактивна система "Верба"

      "Якщо кожен виробник знатиме, що з тієї чи іншої номенклатури у нього гарантовано будуть замовлення в найближчі 5 – 10 років, він знайде можливість ці замовлення забезпечити", – підсумував заступник секретаря РНБО.

      До теми: Техніка війни: Потужний бронетранспортер "Отаман-3". Гвинтівка безшумної стрільби "Шепіт"

      ПТРК
      Український ПТРК Стугна-П

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України РНБО Зброя Сергій Кривонос
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