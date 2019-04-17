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      Какое жилье чаще всего покупают в пригороде Киева

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      Какое жилье чаще всего покупают в пригороде Киева
      Какое жилье чаще всего покупают в пригороде Киева / Коллаж из соцсетей

      Специалисты проанализировали, какие квартиры в пригороде Киева пользуются наибольшим спросом среди покупателей.

      По итогам первого квартала 2019 года, наиболее популярными на первичном рынке недвижимости столицы были однокомнатные квартиры.

      Читайте также: Дом за городом: за сколько можно купить собственный особняк

      Об этом в комментарии Недвижимости 24 сообщил представитель девелоперской компании AVM Development Group Владислав Кононов.

      В течение первых трех месяцев 2019 года, более 75% всех покупок приходится именно на небольшие однокомнатные квартиры площадью от 30 до 40 квадратных метров.

      В то же время у застройщика отмечают, что заметно активизировались покупатели в сегменте коттеджного строительства.

      У застройщика отмечают, что за первый квартал года, особенно в марте, значительно возросло количество покупателей коттеджей площадью от 100 метров квадратных. Также увеличилось количество желающих приобрести земельные участки под индивидуальное строительство.

      По популярности коттеджи и земельные участки практически сравнялись с двухкомнатными квартирами площадью от 45 до 60 квадратных метров.

      нерухомість купівля нерухомості
      Украинцы стали чаще покупать коттеджи в пригороде

      Что изменилось за год?

      Если еще год назад доля приобретенных коттеджей в пригороде столицы не превышала 5%, то теперь сейчас покупатели все больше интересуются такой недвижимостью за городом.

      Коттедж возле Киева можно приобрести по цене 3-комнатной квартиры в пригороде или 1-комнатки в спальном районе столицы.

      Недвижимость 24 писала, как президентские выборы в Украине повлияют на рынок пригородного жилья.

      По итогам марта 2019 года средняя цена квадратного метра в пригороде Киева составляет 13 100 гривен за метр квадратный.

      ціни квартири нерухомість ціни на нерухомість
      Средняя цена на недвижимость в пригороде Киева в марте 2019

       

       

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      Теги: Новости Киева Покупка недвижимости Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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