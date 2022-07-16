Поставки Javelin загнали россиян в тупик, – Давидюк сказал, чего ждать от "Рамштайн-4"

Уже 20 июля состоится четвертая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Однако, чтобы рассчитывать на поставку гораздо более мощного оружия, нужно немного нажать.

Какое оружие нужно Украине

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он подчеркнул, что это оружие нужно "выбивать".

Важно К сожалению, она будет очень дорого стоить, – военный эксперт о ключе к победе Украины в войне

По его словам, то, что нам и миру россияне навязывают мировой кризис и инфляцию, говорит о том, что они предпринимают попытки задавить нас экономически. А также вогнать в состояние ужаса от террора.

Однако задача Украины состоит в том, чтобы все было наоборот. Для этого нам нужно больше HIMARS, танков, противотанковой и противоракетной обороны.

Действительно, то, что россияне больше стреляют ракетами говорит о том, что танки не сработали. Поставки Javelin завели россиян в тупик,

– сказал политолог.

Именно поэтому они сегодня пытаются больше бить ракетами. Следовательно, нам нужно больше противоракетной обороны, самолетов и истребителей.

"Это вещи, которые Украине нужно выбивать, выстаивать, поскольку Запад неоднозначен", – добавил Давидюк.

россию загнали в тупик: Давидюк о поставках оружия для ВСУ – смотрите видео

Самое эффективное противотанковое оружие: что известно о Javelin

Javelin – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Его называют одним из основных символов поддержки Украины.

Он предназначен для уничтожения бронетехники, а также защищенных объектов (типа бункера, ДОТ, ДЗОТ) и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов и беспилотников).