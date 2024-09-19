Мобилизация в Украине: юристы объяснили, какой возраст считается призывным
Источник:"Бачинский и партнеры"
В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, которые получают повестки.
Специалисты из адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" объяснили, что такое призывной возраст. Они отметили, что это тот возраст, с которого граждане Украины должны быть готовы к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины.
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Какой возраст является призывным
Согласно действующему законодательству, призывной возраст для мужчин определен от 18 до 25 лет. Это означает, что с 18 лет граждане Украины должны быть готовы к призыву и выполнению военной службы.
Во время военного положения законодательная власть может менять призывной возраст в зависимости от ситуации в стране.
Например, в 2022 году Верховная Рада Украины утвердила законопроект, согласно которому призывной возраст мужчин был снижен с 18 до 17 лет,
– говорится в сообщении.
Юристы отметили, что существуют обстоятельства, при которых граждане могут быть освобождены от призыва на военную службу.
"Это может быть здоровье гражданина, наличие детей, низкий социальный статус и тому подобное. При наличии веских причин гражданин может получить отсрочку от призыва по мобилизации или освобождение от военной службы", – рассказали эксперты.