Новый законопроект, бронирование и отсрочки: какой будет мобилизация в апреле

О значительных изменениях в процессе мобилизации в Украине говорили уже давно, однако сейчас Верховная Рада сделала все возможное, чтобы затормозить процесс принятия нового закона. Правительственный законопроект, напомним, отозвали, сейчас депутаты работают с другим (законопроект № 10449). Парламентарии вынуждены придерживаться бюрократических процедур и рассматривать тысячи поправок, предложенных их коллегами. В профильном комитете идут настоящие "бои" за спорные моменты, а в кулуарах – "торги" за голоса (так, несмотря на войну подковерная политическая борьба продолжается).

Какой будет мобилизация в Украине в апреле 2024 года, претерпит ли этот процесс серьезных изменений, а также успеют ли народные депутаты принять новый закон о мобилизации – читайте в материале 24 Канала.

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Новый законопроект о мобилизации: спорные моменты и когда примут

Бронирование с привязкой к размеру зарплаты (это предложение очень разозлило военных, в частности ее жестко раскритиковал офицер Третьей штурмовой Максим Жорин, пока поправку отменили на комитете, но обсуждение продолжается);

предоставление отсрочки от мобилизации, в частности, аспирантам как бюджетной, так и контрактной формы обучения;

Ограничения для уклонистов, то есть запрет выезда за границу, вождения автомобилем, блокировки счетов, консульские ограничения и т.д. (парламентский комитет решил их отменить);

мобилизация людей с инвалидностью и ограниченно пригодных.

Заседание Рады – не частая история (коллеги уже даже пишут об усталости некоторых депутатов, так, без всякой иронии). Куда чаще звучат провокационные заявления от народных избранников, как, например, скандальные слова бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о мобилизации 18-летних.

В такой ситуации, по оптимистическим оценкам, второе чтение (первое уже проголосовали) в парламенте возможно уже через неделю (в начале апреля, когда начнется новая сессия).

Далее будут новые "торги" и поиски голосов уже за принятие закона в целом. К тому времени профильный комитет должен завершить рассмотрение всех правок и вынести его на рассмотрение сессионного зала.

В это время, когда депутаты бегают по кругу, на фронте украинские военные делают сверхвозможное, чтобы остановить постоянные российские атаки, и надеются, что Закон все же будет принят и он устранит проблемы, из-за которых мобилизация забуксовала.

Какие главные изменения в новом законопроекте о мобилизации?

Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет (сейчас – от 27 лет)

С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка, она станет обязательной, однако будет утвержден перечень категорий граждан, которые освобождаются от такой обязанности.

Срочная служба отменяется, вместо нее будет введена базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время, в военное – на 3 месяца.

Граждане 18 – 24 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы.

Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста, то есть 25 лет (привет, Разумков).

Между тем в Ивано-Франковской области за неявку в ТЦК разыскивают почти 40 тысяч военнообязанных. А в Полтавской – около 30 тысяч.



Разъяснение Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации

Когда может заработать новый закон После принятия Закона в Раде и подписания документа Президентом, будет небольшой переходный период для адаптации новых норм.



Таким образом, если Закон примут в апреле – уже с конца мая 2024 года украинцы смогут мобилизоваться и служить по-новому.

Какой будет мобилизация в апреле 2024 года?

Пока новый закон не примут и он не вступит в силу – действуют все старые и давно известные правила мобилизации, в соответствии с законами и нормами военного положения. Оно сейчас продлено до 13 мая 2024 года. И будет продлено снова на 90 дней, ведь до победы еще далеко. К сожалению.

Кто подлежит всеобщей мобилизации в апреле 2024 года в обязательном порядке:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте 27 – 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.

Кто может быть добровольно мобилизован в апреле 2024 года:

призывники в возрасте 18 – 27 лет, которые ранее не принимали участие в исполнении срочной службы – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, будут служить по месту жительства.

женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.

Кто будет получать повестки в апреле 2024?

Не подлежат мобилизации беременные женщины, даже если они имеют военную или медицинскую специальность, находятся в запасе или пришли добровольно.

Основанием для мобилизации в апреле 2024 года остается повестка. После вручения повестки необходимо обязательно прибыть в ТЦК и СП.

Повестка вручается лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. В случае отказа составляется акт об отказе от получения повестки.

Виды повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);

для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается, а в случае принятия нового Закона, срочную службу отменят).

Кто имеет право вручать повестку:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).

Кто не имеет права вручать повестку:

полицейские;

военнослужащие (в том числе представители ТрО);

должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?

Мужчины в возрасте 18 – 60 лет не могут быть призваны в армию, если получили отсрочку от мобилизации.

Отсрочку по состоянию здоровья необходимо подтвердить в ТЦК и СП. Право на визит в учреждение дает уже упомянутая выше повестка. Также по повестке от ТЦК и СП военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), которая устанавливает, является ли лицо пригодным к военной службе по состоянию здоровья и может ли быть мобилизовано.

Медицинские основания для отсрочки

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ и т.д.);

острые психические расстройства, синдром Дауна, шизофрения;

восстановление после операции, протезирования, в частности установленные эндопротезы.

Кто может претендовать на "образовательно-научную" отсрочку

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кто не подлежит мобилизации в апреле?

По состоянию здоровья

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

беременные военнообязанные женщины.

По семейным обстоятельствам

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

у которых есть жена (муж) из числа лиц с инвалидностью и/или один из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, лица, заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, у которых есть несовершеннолетний ребенок (дети) и муж (жена), который (которая) проходит военную службу;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (АТО, ООС).

По специальности

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также основанием для отсрочки является обучение или научная деятельность.Отсрочка и бронирование не означают снятия с воинского учета. Документ, подтверждающий бронь, выдается профильным министерством. Его также получают и в ТЦК по месту учета в соответствии с законом.