Законами № 8419 и № 8420 военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 20 мая 2023 года. 24 Канал рассказывает о том, какой будет мобилизация весной.

Смотрите также Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

Базовые условия неизменны:

Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если не имеют отсрочки по закону.

В законодательстве не закреплено, где можно выдавать повестки, поэтому уполномоченные лица раздают их на улицах и в публичных местах.

Правовая справка! Порядок военной службы, увольнение и срок службы регулируются Законом о военной обязанности. Порядок мобилизации при общей мобилизации регулируется Законом о мобилизационном долге и мобилизации.

Будет ли усиление призыва в апреле

В правительстве неоднократно отмечали, что в Украине общая мобилизация идет по плану, никаких волн нет и не будет.

В то же время заметим, что в законодательстве указано, что мобилизация происходит согласно планам, которые согласовывают высшее военно-политическое руководство и которые могут быть секретными – то есть не сообщать гражданам.

Повлияет ли на ход мобилизации размещение "ядерки" в Беларуси

После того как Россия заявила, что разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, в Украине распространили информацию, что это приведет к усилению мобилизации.

В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не так давно заявил, что следует ожидать усиления мобилизационных мер из-за потенциальной ядерной угрозы со стороны Беларуси. Впоследствии его слова опроверг нардеп и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.

А вот фактор, который все-таки может повлиять – контрнаступление

В то же время Вениславский предположил, что дополнительные силы и средства и мобилизационный ресурс могут потребоваться при контрнаступлении.

Сегодня, 29 марта, министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление планируют в апреле – мае на нескольких направлениях. Поэтому вполне логично предположить, что мобилизационные меры могут усилить. По словам Резникова, темпы контрнаступления определяют погодные условия, чтобы можно было использовать гусеничную технику.

7 категорий лиц: еще раз о том, кого могут мобилизовать

Общая мобилизация предусматривает призыв всех мужчин от 18 до 60 лет. Сейчас мобилизуют семь категорий лиц и их могут отправить на фронт, если у них не было военного опыта.

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие опыта службы; призывники, прошедшие военную службу; военнообязанные и резервисты, с опытом военной службы; мужчины от 18 до 27 лет, которые идут служить добровольно по контракту; лица сняты или исключены с военного учета, если они пригодны к службе по решению ВЛК и отсрочки; лица с инвалидностью, добровольно вступающие в Силы обороны; ограниченно годные в военное время и непригодные в мирное время.

Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горба объяснял, что в первую очередь отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части.