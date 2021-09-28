Тепло и осадки в пределах нормы: какой будет погода в октябре

В Украине в октябре синоптики прогнозируют теплую погоду. Количество осадков предусматривают в пределах климатической нормы.

Соответствующие данные сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Средняя месячная температура предполагается +7...+12 градусов, в Карпатах +6...+7 градусов, что близко к климатической норме,

– отметили метеорологи.

В то же время сообщили, что месячное количество осадков 28 – 67 миллиметров, в Карпатах местами 80 – 105 миллиметров – это в пределах климатической нормы.

Подробнее о погоде в октябре

В первые дни будет солнечно, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов, днем ​​– от +15 до +17 градусов.

Синоптики напоминают, традиционно, средняя месячная температура октября +6...+13 градусов, в Карпатах местами +4...+5 градусов.

Абсолютный минимум температуры воздуха в октябре достигает 4 – 16 градусов мороза. В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17 – 23 градуса мороза, на юге Крыма 0 – 3 градуса мороза,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Кроме этого добавили, что абсолютный максимум температуры воздуха 26 – 34 градуса тепла. В Крыму до 35 градусов, на высокогорье Карпат 20 – 21 градус.

Заморозки в Украине: что известно

Синоптики предупредили, что в октябре стоит ожидать заморозков.

Холод обойдет только большинство западных областей и побережье морей.

На остальной территории Украины прогнозируют от 0 до 5 градусов мороза.

В Киев метеорологическая осень пришла 19 сентября 2021 года. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году.