Зима начнет показывать свой характер: какой погоды ожидать украинцам 8 января

Завтра, 8 января почти по всей Украине будет мокро и холодно. Зима вернется к своей сущности и станет снежной и яростной.

В нашу страну постепенно приходят настоящие морозы. Завтра украинцам лучше не выходить из дома без перчаток и шапок.

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Морозы, дожди и снег

Только на Юге нашей страны температура воздуха еще остается плюсовой. Более – менее прохладная погода будет в юго-восточных областях, таких как Днепропетровщина, Запорожье и Кировоградщина, а также на Закарпатье.

Впрочем, для большинства регионов средняя температура воздуха будет колебаться от – 13 до – 11. Солнышко будет прятаться за облаками, будут идти дожди и падать снег.

В каких регионах будет холоднее всего ночью

В ночь на 8 января в большинстве областей будут наблюдаться мощные морозы. Особенно это касается Сумщины. Там столбик термометра опустится до минус 18 градусов. В Черниговской области этот показатель достигнет минус 16.

На Волыни, Житомирской и Ровенской температура воздуха будет составлять 14 градусов мороза.

Температура воздуха в областных центрах Украины

Киев – -13...-11

Ужгород – -3...-1

Львов – -10...-8

Ивано-Франковск – -11...-9

Тернополь – -11...-9

Черновцы – -10...-8

Хмельницкий – -11...-9

Луцк – -11...-9

Ровно – -11...-9

Житомир – -11...-9

Винница – -11...-9

Одесса – +4...+6

Николаев – +1...+3

Херсон – 0..+2

Симферополь – +9..+11

Кропивницкий – -8...-6

Черкассы – -8...-6

Чернигов – -12...-10

Сумы – -13...-11

Полтава – -8...-6

Днепр – -7...-5

Запорожье – 0...-2

Донецк – 9...-7

Луганск – -12...-10

Харьков – -11...-9

Погода на 8 января / Фото Укргидрометцентр