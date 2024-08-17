В некоторых регионах сильная жара, но ожидать ли дождей: прогноз погоды в Украине на 18 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 18 августа, обещает принести с собой переменную облачность. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет, однако на части территории страны все же стоит ожидать кратковременный дождь.
Так, специалисты предсказывают, что в большинстве регионов Украины будет сухо. К тому же, стоит ожидать теплую, а месяцами жаркую погоду.
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Погода в Украине 18 августа
Так, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков.
"Лишь в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях днем местами кратковременный дождь, гроза", – сообщили синоптики.
Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Температурные показатели ночью будут держаться на отметке +14 – +19, на юге страны до 22 градусов тапла. Днем ожидается от 29 до 34 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами будет сильная жара в пределах 35 – 36 градусов тепла. А вот Карпатах ожидается от +22 – +27.
Погода в областных центрах
- Киев +31...+33
- Ужгород +30...+32
- Львов +29...+31
- Ивано-Франковск +30...+32
- Тернополь +30...+32
- Черновцы +30...+32
- Хмельницкий +31...+33
- Луцк +29...+31
- Ровно +29...+31
- Житомир +31...+33
- Винница +31...+33
- Одесса +29...+31
- Николаев +34...+36
- Херсон +34...+36
- Симферополь +31...+33
- Кропивницкий +32...+34
- Черкассы +34...+36
- Чернигов +30...+32
- Сумы +30...+32
- Полтава +31...+33
- Днепр +32...+34
- Запорожье +31...+33
- Донецк +30...+32
- Луганск +28...+30
- Харьков +31...+33