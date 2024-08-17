В некоторых регионах сильная жара, но ожидать ли дождей: прогноз погоды в Украине на 18 августа

17 августа 2024, 15:05
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Автор: Ирина Марцияш

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Укргидрометцентр

Погода в Украине в воскресенье, 18 августа, обещает принести с собой переменную облачность. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет, однако на части территории страны все же стоит ожидать кратковременный дождь.

Так, специалисты предсказывают, что в большинстве регионов Украины будет сухо. К тому же, стоит ожидать теплую, а месяцами жаркую погоду.

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Погода в Украине 18 августа

Так, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков.

"Лишь в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях днем местами кратковременный дождь, гроза", – сообщили синоптики.

Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температурные показатели ночью будут держаться на отметке +14 – +19, на юге страны до 22 градусов тапла. Днем ожидается от 29 до 34 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами будет сильная жара в пределах 35 – 36 градусов тепла. А вот Карпатах ожидается от +22 – +27.

Погода в областных центрах

  • Киев +31...+33
  • Ужгород +30...+32
  • Львов +29...+31
  • Ивано-Франковск +30...+32
  • Тернополь +30...+32
  • Черновцы +30...+32
  • Хмельницкий +31...+33
  • Луцк +29...+31
  • Ровно +29...+31
  • Житомир +31...+33
  • Винница +31...+33
  • Одесса +29...+31
  • Николаев +34...+36
  • Херсон +34...+36
  • Симферополь +31...+33
  • Кропивницкий +32...+34
  • Черкассы +34...+36
  • Чернигов +30...+32
  • Сумы +30...+32
  • Полтава +31...+33
  • Днепр +32...+34
  • Запорожье +31...+33
  • Донецк +30...+32
  • Луганск +28...+30
  • Харьков +31...+33


Погода в Украине 18 августа / Карта "Укргидрометцентра"