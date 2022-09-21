Осень придержится традиций с дождем и холодом: прогноз погоды на 22 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 22 сентября, будет прохладной и дождливой – в лучших традициях осени. Холоднее всего будет на Западе.
Осадки прогнозируют на Западе, в Центре и на Севере нашего государства. Тем временем на Востоке и Юге будет облачно с прояснением.
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Холоднее всего будет на Западе. Там температура воздуха прогреется лишь до +12...+14 градусов. Теплее всего – на Юге, Востоке и в Крыму. Там прогнозируют +16...+18 градусов.
В Киеве обещают +12...+14 градусов. Киевлянам рекомендуют не выходить из дома без зонтов: украинскую столицу накроют дожди.
Какой будет погода в городах Украины 22 сентября
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +13...+15
Одесса – +16...+18
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +16...+18
Днепр – +15...+17
Запорожье – +16...+18
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +12...+14