Осенняя погода будет ласковой к украинцам: прогноз на 27 октября

Погода в Украине в четверг, 27 октября, будет умеренно теплой и солнечной. Масштабные осадки не прогнозируют.

Теплее всего будет в Закарпатье и Буковине. Там температура воздуха прогреется до +16 градусов.

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Прохладнее всего будет в Сумах. Там температура воздуха прогреется до +11 градусов. Небольшие осадки прогнозируют в следующих областях:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Луганской,

Донецкой.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко – украинская синоптик – отметила, что тепло 27 будет немного разгонять ветер. Кое-где будет мрачить.

В Киеве в четверг температура воздуха будет +12 градусов, по ощущениям будет немного холоднее, потому что – порывистый временами ветер. Одевайтесь потеплее,

– предостерегла синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +16

Львов – +14

Ивано-Франковск – +15

Тернополь – +14

Черновцы – +16

Хмельницкий – +13

Луцк – +13

Ровно – +13

Житомир – +13

Винница – +15

Одесса – +16

Николаев – +15

Херсон – +14

Симферополь – +14

Кропивницкий – +13

Черкассы – +13

Чернигов – +12

Сумы – +11

Полтава – +12

Днепр – +13

Запорожье – +14

Донецк – +12

Луганск – +11

Харьков – +12

Киев – +12



Прогноз погоды 27 октября / Карта Укргидрометцентра