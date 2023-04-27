Только в нескольких областях будет сухо: прогноз погоды в Украине на 28 апреля
Источник:Укргидрометцентр
В Украине в пятницу, 28 апреля, кратковременные и небольшие дожди пройдут в большинстве областей государства. Обойдут они только области на Западе и Севере Украины.
Также в последний будний день недели станет меньше и гроз. Синоптики их прогнозируют на Востоке Украины, а также в некоторых областях на Юге и в Крыму.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха за окном, то на Западе Украины в пятницу будет холоднее всего. Там сутки начнутся с -3. Так что синоптики предупреждают, что ночью 28 апреля ожидаются заморозки, которым присвоили II уровень опасности, оранжевый. Днем же столбики термометров будут колебаться в пределах от +11 до +15.
Стоит заметить, что хоть на календаре уже последние дни месяца, на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность, которой присвоили 3-й уровень.
Что касается Севера Украины, там ожидается переменная облачность в течение дня и местами дожди. Синоптики заметили, что за окном температура будет колебаться от +12 до +14.
На Юге Украины будет несколько теплее – от +14 до +16. Отметим также, что ночью 28 апреля в Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки, которым присвоили I уровень опасности, желтый.
На Востоке Украины же в пятницу будет теплее всего. Ночь встретит теплыми +11, а днем температура воздуха прогреется от +14 до +20.
Погода 27 апреля в крупнейших городах Украины
Киев – +12...+14
Ужгород – +13...+15
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +14...+16
Донецк – +14...+16
Луганск – +18...+20
Харьков – +18...+20