Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной. Он предположил, сработает ли так называемый метод "кнута и пряника" в случае с Россией.

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Политика Трампа в отношении России

Команда Дональда Трампа разрабатывает масштабную стратегию санкций для того, чтобы принудить Россию к миру. Это или смягчение отдельных санкций в отношении российской нефти, если война будет близкой к завершению, или жесткие санкции, которые должны усилить давление на Москву.

Один из элементов давления на Россию со стороны США – экономический. Однако есть и другие шаги, которые Трамп может делать. Например, усиление Украины в военном плане, чтобы Вооруженные Силы стабилизировали фронт и выбили один из козырей Путина, который сейчас отовсюду кричит о том, что он наступает и поэтому не должен ни с кем договариваться.

Как по мне, это не нравится Трампу, ведь он на самом деле в этой ситуации альфа, а Путин – это какая-то шавка из болот хотя и с ядерным оружием. Если Путин и дальше будет протискивать капитуляцию Украины и не будет идти на встречу, то Трамп тогда выключит бизнесмена и включит плохого и злого полицейского. Главное, чтобы Трамп работал против России, а не против Украины,

– сказал Лесной.

Кроме того, не стоит забывать о турне спецпредставителя Соединенных Штатов по вопросам Украины и России Кит Келлога, которое добавит к общей картине конкретные штрихи, которых сейчас не хватает.

То, что Украина в русле первых решений Трампа – хорошо, но нам не нужна скорость, нам нужно качество,

– отметил политолог.

По его словам, на самом деле Россия должна интересовать всех не в смысле глубинного народа. Ему в целом безразлично на санкции, ведь они на них не отражаются. В отличие от тех, кто вокруг Путина и помогает ему держаться на плаву.

На элиты тоже надо давить. Должна быть работа спецслужб с представителями элит, которым надо дать возможность сдачи своего хозяина, или информации о нем, дать возможность пользоваться своим имуществом за пределами государства, получать какие-то прибыли. Потому что только комплексный подход поможет достичь желаемого результата,

– добавил Лесной.

К слову, Владимир Зеленский верит, что Дональд Трамп сможет принудить Владимира Путина к миру и предоставить Украине реальные гарантии безопасности.