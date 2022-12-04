Какой будет ситуация на фронте зимой: в разведке США и в ISW разные прогнозы

В Украине и мире специалисты анализируют, какой будет ситуация на фронте в ближайшие три месяца зимы. Минобороны заявило о замедлении, в США выражают свои прогнозы.

Противоположные прогнозы разведка и ISW сообщили 4 декабря, пишет 24 канал. О снижении темпов боевых действий на фронте заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс. По данным Reuters, это произошло на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии.

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Что прогнозирует разведка США

По данным Эврил Гейнс, разведке уже видны темпы снижения ведения боев, однако не заметно снижение "воли украинских сил сопротивления".

Ожидаем, что это (снижение темпов боев – 24 канал), вероятно, мы увидим в ближайшие месяцы,

– заявила директор разведки США.

Она также добавила, что вопрос в том, как будет складываться ситуация после зимы. Ведь и Украина, и Россия постараются пополнить запасы для подготовки к наступлению весной. Однако пока неизвестно, как это будет выглядеть.

"На самом деле мы имеем достаточный скептицизм относительно того, будут ли россияне действительно готовы это сделать. Я думаю, что украинцы в этот период более оптимистичны", – заявила Гейнс.

По ее данным, Москва своими атаками по критической инфраструктуре хочет подорвать свободу украинцев. Но директор Национальной разведки США не видит, чтобы российские удары имели такой эффект.

Как в ISW видят зиму на фронте

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что в ближайшие недели увеличатся темпы наступательных операций на востоке Украины.

… С наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более высоких темпов операций,

– заявили в ISW.

В частности, предположительно, в ближайшие недели вырастет общий темп операций. Это может произойти из-за постоянных холодов, которые позволяют земле промерзать по всему театру военных действий. Особенно на востоке Украины, где операции с двух сторон увязли в болоте.

Кроме того, аналитики американского Института изучения войны рассказали, что:

российский военный блоггер 3 декабря сказал, что земля на линии Кременная – Сватово замерзла. Именно поэтому ВСУ, вероятно, увеличат темпы контрнаступательных операций в этом районе;

кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что погода наконец-то меняется на линии Кременная – Сватово. Чиновник надеется, что наши военные смогут улучшить свои контрнаступательные маневренные операции. Ведь болота там полностью замерзли.

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