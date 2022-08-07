Ракетные удары и интенсивность обстрелов: как в 2023 году может измениться война

Эксперты предполагают, что война в Украине не закончится до конца года. То, как будут развиваться события в 2023 году, зависит от ситуации на фронте.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Одним из методов, который использует россия в войне в Украине, остаются ракетные удары.

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По данным МВД, за время войны в Украине осталась единственная область, в которую пока не прилетали российские ракеты – Черновицкая.

Будут ли продолжаться ракетные удары по Украине

Коваленко отметил, что интенсивность ракетных ударов россии по украинским городам постепенно уменьшается. Он напомнил, что 24 февраля россия выпустила по территории Украины более 160 крылатых и баллистических ракет.

"Это огромное количество. Однако когда оккупанты последний раз использовали для удара по Украине более 100 ракет в сутки? Или когда мы слышали о том, что были использованы крылатые ракеты типа "Калибр" или Х-101?" – сказал военный обозреватель.

Он добавил, что сейчас россия обстреливает украинские города ракетами большой дальности с паузами в 3-4 дня, а иногда даже неделю.

Сейчас россияне даже используют для ударов преимущественно переделанные ЗРК С-300. Это о многом свидетельствует. Им не хватает такого (высокоточного – 24 канала) оружия. Она очень-очень дефицитная,

– подчеркнул Коваленко.

"Террор гражданского населения"

Если же говорить о Николаеве, Харькове, Славянске, Бахмуте и других прифронтовых городах, то интенсивность обстрелов там зависит от расстояния до линии фронта.

Если населенные пункты расположены в зоне поражения ствольной и реактивной артиллерии, российские оккупанты будут их обстреливать 24 на 7, потому что это их тактика террора гражданского населения. Террор гражданского населения – это неотделимая составляющая российских методов ведения войны,

– сказал Коваленко.

Когда уменьшится интенсивность обстрелов

По словам обозревателя группы "Информационное сопротивление", когда Вооруженным Силам Украины удастся отодвинуть захватчиков на большее расстояние, обстрелы таких населенных пунктов прекратятся.

Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Чем интенсивнее ВСУ будут идти в контрнаступление и освобождать все больше территорий, тем реже будут происходить эти обстрелы. Мы будем гнать россиян с нашей территории, и у них не будет возможности наносить удары по ствольной и реактивной артиллерии по нашим городам.

По его словам, освобождение правого берега Днепра в Херсонской области значительно снизит вероятность нанесения ракетных ударов по Николаеву.

Военный обозреватель добавил, что освобождение поселка Казачья Лопань и других населенных пунктов к северу и северо-востоку от Харькова обеспечат уменьшение количества обстрелов города.

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