Об этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, обратив внимание, что недавние сообщения Трампа в его соцсети как раз свидетельствуют о том, что он все больше призывает Россию взглянуть на свою экономику, ведь там есть реальные проблемы.

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Команда Байдена подготовила почву

По мнению Уса, администрация бывшего президента США Байдена создала неплохую почву для предстоящей встречи Трампа и Путина, наложив на Россию новые санкции. По словам главного консультанта Нацинститута стратегических исследований, новый лидер США вряд ли их будет снимать до встречи с российским диктатором.

Ведь, представив эту встречу, первая просьба России к США была бы о снятии с нее санкционных ограничений, поскольку они создают ей очень большие экономические проблемы. Россия, конечно, не признает их, но за декабрь российские резервы ликвидных частей сократилась на треть.

Дыра в бюджете России составила 3,5 триллиона рублей за 2024 год. А в фонде национального благополучия остается 3,8 триллиона рублей. Принимая во внимание, что будут дополнительные расходы, денег в России хватит на этот год, а дальше неизвестно, что будет,

– озвучил Ус.

Центробанк России еще в прошлом году сообщал, что не исключает обнуления фонда национального благополучия. Это источник, который России позволял держаться предыдущие годы.

"Были более-менее нормальные отношения с Западом, но они ухудшаются, в России меньше покупают ее продукцию. С Глобальным Югом отношения хоть и хорошие, но эти страны хотят заработать на проблемах России, они постоянно требуют скидки, преференции, которые не выгодны России, но у нее нет выбора, она вынуждена соглашаться на это", – отметил Ус.

Главный консультант Нацинститута стратегических исследований спрогнозировал, что в российской экономике могут сбыться очень негативные сценарии уже в 2025 году. Дональд Трамп это знает и на это намекает.

Разговора на равных не будет

Ус обратил внимание на реакцию российской пропаганды на недавнее заявление Трампа. У нее вызвало возмущение его высказывание о том, что СССР помог США выиграть Вторую мировую войну.

В России же идеология основывается на том, что это именно СССР победил в этой войне, а из сообщений Трампа получается, что нет. Это четкий намек от него, что разговора на равных между США и Россией не будет, не по тому сценарию он состоится, как этого ожидают в Кремле,

– убежден Ус.

Напомним, на днях Трамп призвал Россию сесть за стол переговоров и прекратить "бессмысленную войну", поскольку дальше ситуация будет только ухудшаться. Президент США написал, что экономика России терпит крах. Однако, если Путин не согласится на завершение огня, США введут высокие налоги и санкции на продукцию, которую Россия продает Соединенным Штатам.