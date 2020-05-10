Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
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Вторая волна заражений COVID-19
С понедельника в Украине ослабляют карантин. Впрочем, вирусологи и эпидемиологи предостерегают – после окончания ограничений стоит быть крайне осторожными. И вполне возможно, что нас ждет вторая волна эпидемии коронавируса.
Смотрите видео: ответ вирусологов относительно второй волны эпидемии
Как правительство хочет "исправлять ошибки" Супрун
В правительстве остановку медреформы в год называют отсрочкой, а не отменой. Президент, министр здравоохранения Максим Степанов и председатель профильного комитета парламента Михаил Радуцкий в один голос говорят, что им следует "исправить ошибки Супрун".
Смотрите видео: отменят ли медреформу
Подростки отдают пенсионерам деньги, которые собирали на путешествия
Мечтали об учебе и путешествиях, но в трудное время решили, что важнее помочь пенсионерам. Двое подростков из Кропивницкого тратят собственные отложенные средства на продуктовые наборы для пенсионеров.
Смотрите видео: почему решили помогать
Еще одно село закрыли на карантин возле Ровно
Более 50 больных коронавирусом обнаружили в многотысячном селе Заря на Ровненщине. Стремительный рост произошел после Пасхальных праздников. Поэтому село закрыли на карантин.
Смотрите видео: сколько больных в селе
Китайцы начали активно путешествовать
В Китае восстанавливается внутренний туризм. 104 миллиона туристов за 4 дня принесли в бюджет страны более 6 миллиардов долларов прибыли.
Смотрите видео: какую прибыль получила страна