Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели

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Вторая волна заражений COVID-19

С понедельника в Украине ослабляют карантин. Впрочем, вирусологи и эпидемиологи предостерегают – после окончания ограничений стоит быть крайне осторожными. И вполне возможно, что нас ждет вторая волна эпидемии коронавируса.

Смотрите видео: ответ вирусологов относительно второй волны эпидемии

Как правительство хочет "исправлять ошибки" Супрун

В правительстве остановку медреформы в год называют отсрочкой, а не отменой. Президент, министр здравоохранения Максим Степанов и председатель профильного комитета парламента Михаил Радуцкий в один голос говорят, что им следует "исправить ошибки Супрун".

Смотрите видео: отменят ли медреформу

Подростки отдают пенсионерам деньги, которые собирали на путешествия

Мечтали об учебе и путешествиях, но в трудное время решили, что важнее помочь пенсионерам. Двое подростков из Кропивницкого тратят собственные отложенные средства на продуктовые наборы для пенсионеров.

Смотрите видео: почему решили помогать

Еще одно село закрыли на карантин возле Ровно

Более 50 больных коронавирусом обнаружили в многотысячном селе Заря на Ровненщине. Стремительный рост произошел после Пасхальных праздников. Поэтому село закрыли на карантин.

Смотрите видео: сколько больных в селе

Китайцы начали активно путешествовать

В Китае восстанавливается внутренний туризм. 104 миллиона туристов за 4 дня принесли в бюджет страны более 6 миллиардов долларов прибыли.

Смотрите видео: какую прибыль получила страна