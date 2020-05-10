Якою буде друга хвиля епідемії COVID-19 та чи скасують медреформу – відео тижня

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Друга хвиля заражень на COVID-19

З понеділка в Україні послаблюють карантин. Втім вірусологи та епідеміологи застерігають – після закінчення обмежень варто бути вкрай обережними. І цілком можливо, що нас чекає друга хвиля епідемії коронавірусу.

Дивіться відео: відповідь вірусологів щодо другої хвилі епідемії

Як уряд хоче "виправляти помилки" Супрун

В уряді зупинку медреформи на рік називають відтермінуванням, а не скасуванням. Президент, міністр охорони здоров'я Максим Степанов та голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький в один голос говорять, що їм слід "виправити помилки Супрун".

Дивіться відео: чи скасують медреформу

Підлітки віддають пенсіонерам гроші, які збирали на подорожі

Мріяли про навчання та мандри, але в скрутний час вирішили, що важливіше допомогти пенсіонерам. Двоє підлітків з Кропивницького витрачають власні відкладені кошти на продуктові набори для пенсіонерів.

Дивіться відео: чому вирішили допомагати

Ще одне село закрили на карантин біля Рівного

Понад 50 хворих на коронавірус виявили в кількатисячному селі Зоря на Рівненщині. Стрімкий зріст відбувся після Великодніх свят. Тож село закрили на карантин.

Дивіться відео: скільки хворих в селі

Китайці почали активно подорожувати

У Китаї відновлюється внутрішній туризм. 104 мільйони туристів за 4 дні принесли у бюджет країни понад 6 мільярдів доларів прибутку.

Дивіться відео: який прибуток отримала країна