Якою буде друга хвиля епідемії COVID-19 та чи скасують медреформу – відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
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Друга хвиля заражень на COVID-19
З понеділка в Україні послаблюють карантин. Втім вірусологи та епідеміологи застерігають – після закінчення обмежень варто бути вкрай обережними. І цілком можливо, що нас чекає друга хвиля епідемії коронавірусу.
Дивіться відео: відповідь вірусологів щодо другої хвилі епідемії
Як уряд хоче "виправляти помилки" Супрун
В уряді зупинку медреформи на рік називають відтермінуванням, а не скасуванням. Президент, міністр охорони здоров'я Максим Степанов та голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький в один голос говорять, що їм слід "виправити помилки Супрун".
Дивіться відео: чи скасують медреформу
Підлітки віддають пенсіонерам гроші, які збирали на подорожі
Мріяли про навчання та мандри, але в скрутний час вирішили, що важливіше допомогти пенсіонерам. Двоє підлітків з Кропивницького витрачають власні відкладені кошти на продуктові набори для пенсіонерів.
Дивіться відео: чому вирішили допомагати
Ще одне село закрили на карантин біля Рівного
Понад 50 хворих на коронавірус виявили в кількатисячному селі Зоря на Рівненщині. Стрімкий зріст відбувся після Великодніх свят. Тож село закрили на карантин.
Дивіться відео: скільки хворих в селі
Китайці почали активно подорожувати
У Китаї відновлюється внутрішній туризм. 104 мільйони туристів за 4 дні принесли у бюджет країни понад 6 мільярдів доларів прибутку.
Дивіться відео: який прибуток отримала країна
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