Угрозы атаковать АЭС в Украине и потери врага на Юге: главное за 198-й день войны

В Украине длится 198-й день полномасштабной войны. Наши воины успешно отбивают вражеские атаки и освобождают родную землю.

Основное о еще одном дне войны в Украине – читайте в материале 24 канала. Мы собрали основные новости со всех фронтов.

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05:35 Враг хотел нанести ракетный удар из Белгорода по Украине. Но одна из ракет, что уже стало традицией, "отказалась" лететь. Снаряд, которым должны были атаковать Харьков, упал на территории россии. Его обломки повредили дом одного из местных жителей.

04:25 В сеть выложили видео, на котором можно увидеть, как ВСУ уничтожают оккупантов на Херсонском направлении. Результатами успешно проделанной работы поделились бойцы подразделения TERRA.

Как защитники Украины уничтожают оккупантов на Херсонском направлении: смотрите видео:

02:55 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий введение санкций против 606 человек из россии. Речь идет о тех, кто занимает руководящие должности. В этот список попали дмитрий медведев, сергей шойгу, валерий герасимов и другие приспешники путина.

02:45 Россияне продолжают угрожать Украине. Во время одного из эфиров российские пропагандисты отметили желание атаковать ядерные объекты Украины. Речь идет о Ровненской и Хмельницкой АЭС, по которым враг стремится нанести удар.

01:55 Тем временем оккупанты в Крыму продолжают жаловаться. В этот раз их беспокоит тот факт, что "вышки Бойко" так и не смогли возобновить свою работу после эффективных ударов ВСУ. В частности, свое недовольство выразил самопровозглашенный "премьер" полуострова сергей аксенов.

01:48 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией с фронта за минувшие сутки. В ведомстве отметили, что ВСУ удалось уничтожить паромную переправу оккупантов вблизи Новой Каховки. Если же говорить об общем количестве попаданий на Юге, то их насчитывают более 250. Что касается потерь врага, то они такие:

59 военных;

3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них;

2 самоходные пушки артиллерии "Пион",

самоходная гаубица "Мста-С";

3 самоходные артиллерийско-минометные установки;

танк Т-72;

6 единиц автобронетехники;

2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

01:15 Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран-членов НАТО. Они обсудили вопросы помощи Украине. Также не упустили внимания газовый шантаж россии.