Избавление от русификации и советчины – естественное решение. Но не следует давать лишний повод российской пропаганде. Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Украина – цивилизованное государство

Мы должны быть умнее, взвешенными. Это не значит, что мы отрицаем этот процесс. Это означает, что мы двигаемся согласно европейским традициям и закону,

– сказал он.

По мнению Ткаченко, в течение нескольких месяцев все будет переосмыслено, переименовано и заменено. Однако не стоит показывать россиянам, как мы сжигаем книги и сносим памятники, разбивая их.

Он вспомнил, что сегодня в Переяславе был заменен памятник так называемой "русско-украинской дружбе".

"Лучше его перенести, показать в музее репрессий и продемонстрировать миру цивилизованность украинского подхода, в отличие от российского", – объяснил министр культуры и информационной политики.

Дерусификация в Украине: последние новости

Украинцы выбрали новые названия улиц столицы. Своим выбором они почтили настоящих героев Украины – Александра Махова, Екатерины Гандзюк, Романа Ратушного и других.

Министерство культуры и информационной политики создало опрос, который решит судьбу "Родины-матери". Дело в том, что на щите монумента до сих пор герб СССР. Проголосовать можно в приложении Дия в течение двух недель.

Активисты предлагают снести памятник Екатерине ІІ, которую российские пропагандисты называют основательницей Одессы. Ответная петиция появилась на сайте Президента Украины.

Во Львове переименовали ряд улиц. Известно о 8 наименованиях в городе и 11 в общине.

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и медиа. Однако он не будет распространяться на исполнителей, осудивших агрессию России в отношении Украины.

В скором времени в Украине начнут действовать две части отдельной статьи языкового закона. Они регламентируют использование украинского языка в интернете и в интерфейсах компьютерных программ товаров.

Интервью с Ткаченко о гербе СССР в Киеве, опрос в Дии и переименование улиц: смотрите видео