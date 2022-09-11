Какой из аэропортов в Украине может первым возобновить полеты: ответ Мининфраструктуры

Первым может возобновить работу аэропорт на Западе Украины. Ведь препятствия возобновлению работы не технические, а безопасные.

Соответствующую информацию сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на встрече Ялтинской европейской стратегии. Он также рассказал, что для возобновления работы аэропортов требуется гарантированная безопасность.

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Кубраков сказал, какой аэропорт может начать работу первым

Первым аэропортом мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии, прежде всего, от международных партнеров, от ООН, мы начнем, я надеюсь,

– сказал министр.

Также он заверил, что технически для возобновления работы аэропортов в Украине понадобится до двух недель. Однако это возможно только при гарантированной безопасности.

Может ли заработать Ужгородский аэропорт

В начале августа глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко объяснял, что взлетно-посадочная полоса Ужгородского аэропорта начинается со Словакии и заканчивается Словакией.

Поэтому самолеты взлетают в небо Европейского Союза, а не в небо Украины, которое сейчас закрыто. Поэтому аэропорт могут открыть для перевозки пассажиров через 1 – 2 месяца времени.

Однако эту информацию уточнил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. По его словам:

сегодня аэропорт не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского Союза;

на территорию Европейского Союза; аэропорт не имеет соответствующих разрешительных документов к началу работы;

небо над Украиной закрыто, равно как и закрыты все аэропорты;

нет подписанных документов с ЕС о возможности запуска регулярных рейсов на территорию Евросоюза;

светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы.

"Так, мы работаем над приведением аэропорта к требованиям и сертификации. Но мы говорим о процессе – долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта – это не больше, чем желания и намерения", – добавил Виктор Микита.

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