Какой может быть бизнес: Зеленский требует большего давления на россию из-за теракта в Еленовке

россия 29 июля совершила очередное военное преступление – оккупанты взорвали колонию, в которой содержали попавших в плен бойцов ВСУ. Президент Владимир Зеленский требует еще сильнее давить на страну-террористку.

Об этом Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 30 июля, сообщает 24 канал. Он отметил, что за эти сутки Украина получила много сигналов из разных стран, осуждающих российский террористический акт в Еленовке.

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Президент призвал сильнее давить на россию

Зеленский рассказал, что мир видит правду по убийству оккупантами украинских военнопленных в Еленовке. Он поблагодарил всех партнеров нашего государства, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни бойцов ВСУ.

Все доказательства преступления оккупантов будут собраны. Все виноваты – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом – все они будут найдены. Но все же этого сейчас мало,

– заявил глава государства.

Он подчеркнул, что также обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Ведь за массовое убийство недостаточно только осуждение на уровне политической риторики.

"Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной? Украинские дипломаты и все друзья Украины за рубежом еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех связей государства-террориста со свободным миром, которыми россия еще пользуется ", – добавил президент.

По словам Зеленского, формальное юридическое признание россии государством-террористом, в частности от Госдепа США, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира.

"Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае будет россия сохранять. И это все произойдет стопроцентно", – отметил глава государства.

Президент подытожил, что это придется делать. Вопрос заключается только во времени и в формате принятия этого решения – чем быстрее это будет, тем меньше злая россия успеет сделать.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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