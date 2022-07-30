Про це Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 30 липня, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що за цю добу Україна отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці.

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Зеленський розповів, що світ бачить правду щодо вбивства окупантами українських військовополонених в Оленівці. Він подякував усім партнерам нашої держави, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти бійців ЗСУ.

Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало,

– заявив глава держави.

Він наголосив, що також обов'язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терористки. Адже за масове вбивство недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики.

"Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною? Українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими росія ще користується", – додав президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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