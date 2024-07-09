Как выбрать павербанк для роутера: советы и подсказки: как выбрать павербанк для роутера

Во времена постоянных отключений электроэнергии, вопрос бесперебойного доступа к Интернету становится как никогда актуальным. И тут на помощь приходит павербанк – портативный аккумулятор, который может обеспечить питанием ваши гаджеты.

Однако, не все павербанки, которыми вы можете зарядить смартфон или другую технику, подходят для роутеров. Для этого нужно устройство с некоторыми специальными характеристиками. Как же выбрать правильный, объясняет 24 Канал.

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Для того, чтобы ваш интернет работал во время отключения электроэнергии, оборудование провайдера должно иметь автономное питание. Убедитесь, что это так, или же подключите оптический интернет GPON, если это возможно.

Вот на что нужно обратить особое внимание при выборе павербанка, если вы ищете устройство, которое сможет запитать ваш роутер и абонентский терминал GPON сети.

Напряжение

Обратите внимание на то, что обычный павербанк, который выдает 5 вольт, для роутера не подойдет. Вам нужен мощный павербанк, который может поддерживать напряжение 5, 9 или 12 вольт. Такие модели более универсальны и дают возможность подключить другие устройства.

Именно такой павербанк вам нужен, поэтому выбирая в магазине портативное зарядное устройство, обратите внимание на его характеристики, а лучше дополнительно переспросите у продавца, подходит ли именно этот девайс для ваших нужд.

Емкость

Для питания роутера и других устройств, выбирайте павербанк с емкостью не менее 20000 мАч. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить автономную работу в течение нескольких часов и роутера и абонентского терминала.

Если же вы планируете также зарядить свой смартфон, или другую технику, то обратите внимание на павербанк с большей емкостью аккумуляторов. Не лишним также будет рассмотреть возможность покупки портативной зарядной станции.

Выходы

Важно, чтобы павербанк имел несколько USB-портов, чтобы можно было одновременно заряжать роутер и другие гаджеты. Кроме того, вам нужно будет как минимум два порта и переходники DC USB для того, чтобы запитать и роутер и абонентский терминал, если у вас GPON сеть.

Дополнительные функции и советы

Некоторые павербанки оснащены фонариком, что может пригодиться в экстренной ситуации.

Также существуют портативные зарядные устройства с беспроводной зарядкой, или солнечными панелями, хотя мы рекомендуем отдавать предпочтение известным и проверенным брендам.

Перед покупкой павербанка, внимательно прочитайте характеристики и отзывы других пользователей.

Обратите внимание на вес и габариты павербанка.

Не забудьте о кабеле, который будет использоваться для подключения роутера к павербанку.

Храните павербанк в сухом и прохладном месте, избегая прямых солнечных лучей.

Подобрав правильный павербанк, вы сможете обеспечить бесперебойный доступ к Интернету даже во время отключений электроэнергии.

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И помните, инвестирование в качественный павербанк, или зарядную станцию – это гарантия вашего спокойствия и возможности оставаться на связи всегда, даже во время длительных отключений электроэнергии.