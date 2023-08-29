Венгрия выступает за мирные переговоры, в Луганске слышали взрывы: хронология 552 дня войны

Продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками на восточных и южных направлениях фронта. В частности, ВСУ совершают контрнаступление. В то же время оккупанты продолжают обстреливать мирное население.

Следует сказать, что вторник, 29 августа, – это уже 552 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. В этом материале 24 Канала узнавайте самое главное за этот день о ситуации на поле боя.

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Появилась информация о взрывах в оккупированном Луганске.

01:26 В сети распространили запись, на котором, вероятно, слышен разговор между немецким канцлером Олафом Шольцом и французским президентом Эммануэлем Макроном за 4 марта 2022 года.

"Когда я спросил его (Путина – 24 Канал), возможна ли встреча по Украине, рано или поздно, с вами, мной, Зеленским и с ним, Путиным, он не отказался полностью. Но он назвал два условия. Во-первых, это не должно быть поводом для прекращения огня. Затем он говорил только о нас троих: вы, я и он. Без Зеленского", – говорится в сообщении.

Президент Венгрии Каталин Новак не считает, что Украине удастся победить военным путем. Она убеждена, что единственный выход из ситуации – переговоры.