00:23, 25 января

Россияне пытаются вывернуть историю из Ил-76 в свою пользу и обвинить Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал запрос о созыве немедленного заседания Совбеза в связи с падением самолета.

Франция, председательствующая в ООН, отказала государству-агрессору. Как пишут росСМИ, Париж предложил перенести заседание по поводу катастрофы на 25 января, 17:00 – 26 января, 00:00 по киевскому времени.