Среда, 25 января, это уже 701-й день великой российско-украинской войны. О самом главном за эти сутки читайте в материале 24 Канала.
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В российском городе Туапсе вечером 24 января вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Не исключено, что произошло возгорание в результате воздушной атаки.
"Украина имеет право на защиту"
Командующий Воздушными силами Николай Олещук отреагировал на всплеск активности российской пропаганды. По его словам, Силы обороны будут защищать граждан Украины.
"В течение дня 24 января 2024 года российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию – пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна – они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и право на уничтожение средств воздушного нападения агрессора", – отметил Олещук.
Местные СМИ около 23:30, 24 января сообщали, что после взрывов в Одессе вспыхнул пожар. Воздушные силы предупреждали о летящих на регион "Шахедах". Впоследствии в полиции констатировали, что поврежден многоэтажный дом и складское помещение.
Россияне пытаются вывернуть историю из Ил-76 в свою пользу и обвинить Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал запрос о созыве немедленного заседания Совбеза в связи с падением самолета.
Франция, председательствующая в ООН, отказала государству-агрессору. Как пишут росСМИ, Париж предложил перенести заседание по поводу катастрофы на 25 января, 17:00 – 26 января, 00:00 по киевскому времени.