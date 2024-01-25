Середа, 25 січня, це уже 701 день великої російсько-української війни. Про найголовніше за цю добу читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У російському місті Туапсе ще ввечері 24 січня спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Не виключено, що сталося загорання внаслідок повітряної атаки.
"Україна має право на захист"
Командувач Повітряних сил Микола Олещук відреагував на сплеск активності російської пропаганди. За його словами, Сили оборони захищатимуть громадян України.
"Протягом дня 24 січня 2024 року несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію – намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і право на знищення засобів повітряного нападу агресора", – зазначив Олещук.
Місцеві ЗМІ близько 23:30, 24 січня повідомляли, що після вибухів в Одесі спалахнула пожежа. Повітряні сили попереджали про "Шахеди", які летять на регіон. Згодом у поліції констатували, що пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення.
Росіяни намагаються вивернути історію з Іл-76 на свою користь і звинуватити Україну. Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров на брифінгу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку запросив про скликання негайного засідання Радбезу у зв'язку із падінням літака.
Франція, яка головує в ООН, відмовила державі-агресорці. Як пишуть росЗМІ, Париж запропонував перенести засідання щодо катастрофи на 25 січня, 17:00 – 26 січня, 00:00 за київським часом.