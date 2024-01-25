00:23, 25 січня

Росіяни намагаються вивернути історію з Іл-76 на свою користь і звинуватити Україну. Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров на брифінгу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку запросив про скликання негайного засідання Радбезу у зв'язку із падінням літака.

Франція, яка головує в ООН, відмовила державі-агресорці. Як пишуть росЗМІ, Париж запропонував перенести засідання щодо катастрофи на 25 січня, 17:00 – 26 січня, 00:00 за київським часом.