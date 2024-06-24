Какой серьезный российский комплекс уничтожили ракеты ATACMS: оперативная сводка от Свитана

В российском министерстве обороны утверждают, что Крым "атаковали" ATACMS. При этом оккупанты утверждают, что якобы сбили 5 ракет, а 1 взорвалась над городом.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил, что на самом деле было поражено.

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Атака по Крыму

Военный рассказал об атакованной станции дальней космической связи. Россияне ее используют для управления спутниками, в том числе получения информации.

Довольно-таки серьезный комплекс, который давно уже "просился" под поражение и вот очередь дошла,

– отметил Роман Свитан.

"Это основные военные объекты, которые остались еще после Советского Союза. Сейчас россияне их снова развернули. По этой цели легко попасть, если есть чем. Сейчас мы достаем благодаря ATACMS", – рассказал эксперт.

Он подытожил, что была уничтожена эта станция контроля и нанесен ущерб космической отрасли России.

Что происходит на фронте

По словам Романа Свитана, видно, куда россияне будут двигаться по их резервам. У них постоянно идут ротационные процессы. Сейчас у них около сотни тысяч резервов накоплено в районе Донецка.

Раньше они стояли на стокилометровой дальности, а сейчас подтянули их до 30-километрового расстояния. Сейчас реально в районе Волновахи и в самом Донецке.

"Для нас важно эти резервы не допустить на линию боевого соприкосновения, уничтожить их раньше. Вот мы уже начинаем доставать", – подчеркнул военный эксперт.