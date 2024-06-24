В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив, що насправді було уражено.

Важливо Наступ росіян на Борову та трасу Покровськ – Костянтинівка: як змінилася лінія фронту за тиждень

Атака по Криму

Військовий розповів про атаковану станцію дальнього космічного звʼязку. Росіяни її використовують для керування супутниками, в тому числі отримання інформації.

Доволі таки серйозний комплекс, який давно вже "просився" під ураження й от черга дійшла,

– наголосив Роман Світан.

"Це основні воєнні обʼєкти, які залишилися ще після Радянського союзу. Зараз росіяни їх знову розвернули. По цій цілі легко попасти, якщо є чим. Зараз ми дістаємо завдяки ATACMS", – розповів експерт.

Він підсумував, що була знищена ця станція контролю й завдано ушкоджень космічній галузі Росії.

Що відбувається на фронті

За словами Романа Світана, видно, куди росіяни будуть рухатися по їх резервах. У них постійно йдуть ротаційні процеси. Наразі у них близько сотні тисяч резервів накопичено в районі Донецька.

Раніше вони стояли на сто-кілометровій дальності, а зараз підтягнули їх до 30-кілометрової відстані. Зараз реально в районі Волновахи та в самому Донецьку.

"Для нас важливо ці резерви не допустити на лінію бойового зіткнення, знищити їх раніше. От ми вже починаємо діставати", – наголосив військовий експерт.