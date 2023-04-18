Как отмечают в отчете Организации Объединенных Наций, в пятницу, 14 апреля, счетчик счета населения Индии достиг отметки в 1 425 782 975 человек. Собственно, страна стала самой густонаселенной в мире. До этого долгое время это был Китай.
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Индия будет улучшать показатель зависимости
Как уверяют эксперты, Индия наращивает экономический потенциал благодаря численности населения. Однако до сих пор остается открытым вопрос, воспользуются ли в Нью-Дели всеми ресурсами для роста.
Индия обладает потрясающим экономическим потенциалом не только из-за огромного населения, но и из-за демографического состава. Это конкурентное преимущество можно увидеть, в частности, благодаря снижению коэффициента зависимости,
– говорится в материале.
Кроме того, там отмечено, что коэффициент зависимости – это показатель, который сравнивает молодежь страны и пожилых людей, которые не работают, с трудоспособным населением.
Аналитики прогнозируют, что коэффициент зависимости Индии упадет до 45 иждивенцев на 100 человек в течение следующих 25 лет. Затем он начнет расти в 2033 году. Вместе с тем в Китае он будет только расти в течение этого десятилетия.
Демографические тенденции изменения густоты населения разных стран / График ООН
Число людей на планете растет, а в России – падает
- Вспомним к этой теме, что осенью 2022 года в ООН сообщили, что на нашем Земном шаре уже проживает более 8 миллиардов человек. 15 ноября – это тот день, когда было зафиксировано пересечение отметки в 8 миллиардов.
- Отметим, что до этого многие десятилетия и эти полгода Китай был той страной, где проживало больше всего людей. Однако уже тогда многие специалисты говорили о том, что ситуация изменится – это только вопрос времени. Собственно, они были правы.
- Кроме того, следует отметить, что есть такая "чудо-страна", где людей становится меньше. И, очевидно, к этому стремится власть этого государства. Как ни странно, речь идет о России. По меньшей мере, с начала широкомасштабного вторжения населения враждебной страны сократилось на 183 130 бойцов.