Оккупанты делают акцент на живую силу, – в ВСУ рассказали о тактике врага

Украинские защитники на Востоке успешно уничтожают технику россиян. Оккупантам не удается подойти к позициям обороны.

Об этом для 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"Россияне близ Бахмута пытаются больше полагаться на живую силы, чем на бронетехнику. Они учитывают погоду. Их техника попадает от поражения сразу, где появляется", – рассказал Череватый.

Хотят ближних боев

По словам спикера, есть интересные случаи, когда уничтожили боевую машину поддержки танков "Терминатор" на Лиманском направлении или на Купянском направлении ликвидировали вертолет, когда он пытался высадить десант. Воздушное судно зафиксировал беспилотник, защитники получили координаты и уничтожили вертолет из самоходной артиллерийской установки.

На Бахмутском направлении враги действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к нашим позициям и завязать ближний бой, – отметил Череватый.

Доминирует артиллерия

Спикер сообщил, что оккупанты используют авиацию. Однако он заверил – наша противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация) подстерегает их.

"Россияне не могут доминировать в воздухе. Нельзя сказать, что авиация является главным фактором поддержки их действий. Больше, безусловно, делает артиллерия. Россияне имеют возможность закрывать свои позиции и наносить удары. Авиация наносит быстрые удары и пытается быстро отойти от позиций", – добавил Череватый.

Потери российских оккупантов