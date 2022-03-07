Какой вариант гуманитарных коридоров предложила Украина: объяснение Верещук

Украина пытается открыть гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать людей из оккупированных населенных пунктов и доставить туда продукты. Однако из-за оккупантов это не удается, потому что они постоянно обстреливают такие гуманитарные коридоры.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, что Украина направила свое видение, как должны выглядеть гуманитарные коридоры, потому что готова открыть их с утра 7 марта.

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В поисках спасения от гуманитарной катастрофы, которая возникла в результате постоянных обстрелов оккупантами жилых домов, люди массово выезжают на территории западной Украины и за границу.

Однако, по словам Верещук, такой возможности (уехать, – ред) не имеют люди, проживающие в городах, что попали в окружение российских войск.

В связи с этим Украина просит установить режим тишины и открытия гуманитарных коридоров с 10 утра 7 марта для эвакуации людей, в частности иностранцев (речь идет о более 2 тысячах студентов),

– заявила она.

Верещук также назвала нам направления, как планируют вывозить людей с оккупированных территорий Украины. Для этого нужно создать гуманитарные коридоры в таких направлениях:

Из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Иванково Киевской области в направлении Львова, Ивано-Франковска и Ужгорода.

Из городов Запорожье, Мариуполь, Портовское, Мангуш, Розовка, Бильмак, Орехов, а также Волноваха, Кирилловка, Покровск, Новоандреевка.

Из города Сумы – в направлении городов Полтава, Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубнита другие.

Из города Изюм, Грушеваха, Лозовая, а также Балаклея, Первомайск, и других сел Харьковщины.

Из Харькова – с выездом по железной дороге во Львов, Ужгород,Ивано-Франковск.

Также в Украине готовятся отправить гуманитарную помощь в такие города: Мелитополь, Бердянск, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваха, что также требует открытия гуманитарных коридоров.

Верещук попросила россиян обеспечить прекращение обстрелов во время прохождения гуманитарных коридоров. "Мы требуем от РФ прекратить манипулировать и открыть указанные маршруты", – подытожила она.

К слову, в воскресенье, 6 марта, из Ирпеня пытались эвакуировать мирных жителей. Когда люди выходили к эвакуационным автобусам, российские войска открыли по ним огонь из минометов. В результате погибли 8 человек, среди которых – дети.

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