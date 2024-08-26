Какой "военный кулак" пытается собрать Путин: оперативная сводка от Свитана

Россияне перебросили несколько формирований с Волчанского направления на Курское. Однако враг не намерен забирать свои силы с Покровского направления. Если Курская операция имела целью оттянуть силы с Востока, то сейчас Кремль от этого отказывается.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, кого же перебрасывают россияне в Курскую область.

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По словам Романа Свитана, россияне сформировали "военный кулак" из 5 серьезных подразделений. Две бригады морпехов – 810 и 155. Из этих двух отобраны и переброшены некоторые подразделения. Однако не обозначаются, как 810 и 155.

Также там есть подразделение 11 десантно-штурмовой дивизии, а также два полка 51 и 56 десантно-штурмовых полков. Они также не в полном составе.

Можно говорить, что где-то до 10 тысяч россиян они собрали из этих 5 подразделений, а также частные военные компании и "Ахмат". Пытаются организовать оборонительные действия, хотя пока без серьезного успеха,

– рассказал военный эксперт.

"Серьезного ответа на наш выход в Курскую область – россияне еще не задействовали, ведь нечем. Для того, чтобы остановить и оттеснить то количество наших войск, им надо от 30 до 50 тысяч россиян", – отметил Роман Свитан.

Главные российские аэродромы

Военный эксперт рассказал, что основное количество российских бомбардировщиков стоят на "Оленьей". Ведь там есть специальные инженерные службы по подготовке ракет, а также база по ремонту.

Основная база на "Энгельсе", хотя у них еще есть "Украинка" на Дальнем Востоке. Это 3 такие основные базы,

– отметил Свитан.

"Ту-95 могут садиться на любом аэродроме, если там есть полоса или стоянки. В общем им это не важно. А вот обслуживание этих самолетов происходит на этих 3-х базах", – добавил военный эксперт.