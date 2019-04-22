Какой главный итог выборов президента Украины

Итоги выборов президента Украины прозаичны. Несмотря на страхи, которые порождал Порошенко, пять лет его правления и возможность еще столько же править страной оказались значительно страшнее, чем угроза России и так называемого реваншизма.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Зеленский четко и правдиво сказал Порошенко – что он результат его деятельности. Зеленский имел стопроцентную узнаваемость и не имел политического антирейтинга. В противовес кандидату, который имел стопроцентную узнаваемость и огромный антирейтинг. Как Порошенко можно было так растратить кредит доверия как президенту, победившему в первом туре?

– замечает Вигиринский.

По словам политолога, кампания Зеленского была ровно такой, чтобы получить результат. Вряд ли он мог бы достучаться до избирателей Порошенко фактором коррупции, ручного управления судебной и правоохранительной системой. Личных обид, лицемерия и лжи. Поэтому не было смысла писать огромные талмуды предвыборной программы. В этой кампании содержание не было определяющим критерием.

В борьбе за эмоции украинцев как определяющий фактор выбора, победил Зеленский. Ведь за него отдали голоса избиратели по всей Украине и фактически всех возрастных групп. Так же и кампания Порошенко была направлена на эмоции: навязывались месседжи о реваншизме прежней власти, Москве, наркомании – это апелляция к эмоциям, а не к содержанию,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Эксперт также добавил: Порошенко содержанием мог бы подавить Зеленского, в частности на дебатах. Выйти победителем как системный и умный политик. Но Порошенко также работал с эмоциями.

Какие результаты второго тура выборов президента Украины?В ЦИК уже посчитали 90,1% голосов: Зеленский получил 73,17% голосов, а Порошенко – 24,5%. Согласно результатам Национального экзит-пола, лидирует Зеленский – 73,0% голосов. У Петра Порошенко – 25,5% голосов. Национальный экзит-пол-2019 совместно проводят три социологические агентства: фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч избирателей на выходе из 400 участков.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов