Только одна причина может заставить Украину отказаться от НАТО, – Гетьманчук

Единственной причиной, по которой Украина потенциально могла бы отказаться от намерений стать членом НАТО, могло бы стать отсутствие самого Альянса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение новоназначенной главы Миссии Украины при Альянсе Алены Гетьманчук.

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Что для Украины может означать членство в НАТО

Алена Гетьманчук объяснила, что членство в НАТО для Украины означает кратчайший и наиболее понятный путь окончательно зафиксироваться в евроатлантической системе координат.

Также это дало бы возможность убить фантазии о восстановлении империи среди российских элит и общества.

Именно поэтому, глубоко убеждена, что единственной причиной, при которой Украина потенциально могла бы отказаться от амбиции стать членом НАТО, должно быть отсутствие самого НАТО. Или же его разрушение изнутри или извне настолько, что Альянс просто перестал быть привлекательным и интересным для украинцев,

– написала Гетьманчук.

В то же время новоназначенная глава Миссии Украины при НАТО выразила надежду, что этого не произойдет, а пятая статья Вашингтонского договора функционирует, "несмотря на соблазн ее похоронить".

Сам факт того, что ни СССР в прошлом, ни Россия в современном не решились атаковать ни одну из стран НАТО, не дает нам права утверждать обратное,

– подчеркнула она.

Напомним, 24 – 25 июня в Гааге состоится саммит НАТО. По данным источников СМИ, президент Украины Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите, однако окончательное решение будет принято накануне.