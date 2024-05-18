Впоследствии в больнице, где оперировали премьер-министра Словакии, сообщили, что его стабилизировали. Впрочем, медики отметили, что состояние политика еще достаточно серьезное.

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В каком состоянии Фицо

Словацкие министры возле Университетской больницы имени Франклина Делано Рузвельта в Банской Быстрице рассказали, что в субботу, 18 мая, состояние премьер-министра Роберта Фицо тяжелое, однако стабильное.

В то же время отмечается, что человек, которого обвиняют в попытке убийства политика, впервые предстал перед судом. Чиновники рассказали, что двухчасовая операция, которую осуществили в пятницу, 17 мая, показала хорошие результаты, свидетельствующие о том, что Фицо выздоровеет.

Однако его состояние все еще неудовлетворительное, чтобы поехать в больницу в Братиславу. AP пишет, что премьеру Словакии удалили отмершие ткани из "многочисленных огнестрельных ран".

В последние дни в Банской Быстрице произошло несколько чудес, сделанных врачами, медсестрами и персоналом больницы Рузвельта,

– рассказал министр обороны Роберт Калиняк.

В то же время министр здравоохранения Зузана Долинкова рассказала, что операция, прошедшая в пятницу и длившаяся два часа, способствовала положительному прогнозу развития здоровья премьер-министра. По ее словам, сегодня утром консилиум врачей оценил состояние здоровья премьера как стабильное, но все еще тяжелое.

Как будет работать правительство без Фицо

Калиняк объяснил, как будет выглядеть управление государством во время госпитализации Фицо.

Мы договорились, что правительство будет продолжать работать согласно программе, которую он определил. Это означает, что на следующей неделе состоится как минимум два заседания кабинета министров... Возможно, сегодня в Братиславе мы будем иметь больше информации о других аспектах функционирования Словакии в этот момент,

– сказал министр.

Что известно об этом инциденте