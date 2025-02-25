Состояние Папы Римского остается критическим: врачи дают сдержанные прогнозы

Пресс-служба Святого Престола сообщила вечером, 25 февраля, о состоянии здоровья Папы Римского Франциска. Он сейчас находится в критическом, но стабильном состоянии.

Врачи пока дают сдержанные прогнозы относительно состояния Папы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

Смотрите также Африканец, филиппинец или венгр: появился список главных преемников Папы Франциска

В каком состоянии Папа Римский

Информируя об одиннадцатом дне госпитализации Папы Франциска в римской больнице имени Агостино Джемелли, в пресс-службе сообщили, что состояние Папы Франциска остается критическим, но стабильным.

По данным пресс-службы, у него не было острых эпизодов респираторного характера, а гемодинамические показатели остаются стабильными. Также есть данные о сегодняшних обследованиях Папы Римского.

Ему сделали плановую компьютерную томографию с целью мониторинга двусторонней пневмонии. Прогноз остается сдержанным,

– говорится в сообщении.

Напомним, на днях он получил два курса концентрата эритроцитов, что восстановило показатели гемоглобина. Тромбоцитопения была стабильной, однако некоторые анализы крови свидетельствовали о начальной, легкой почечной недостаточности.

До этого Папу Римского Франциска был госпитализирован с двусторонней пневмонией в римскую больницу Gemelli. Недавно он заболел бронхитом, который перешел в "полимикробную инфекцию со сложной клинической картиной".