У жены контузия, было много крови, – Илья Пономарев о состоянии семьи после удара "Шахедом"

Ночью, 1 августа, во время вражеской атаки "Шахедами" по Киевской области дрон попал возле дома российского оппозиционера Ильи Пономарева. В результате удара разлетелись осколки, которые повредили лицо мужчины, у его жены обнаружили контузию.

Об этом в эфире телемарафона рассказал сам Илья Пономарев, передает 24 Канал. Однако, по его словам, ранения не слишком тяжелые.

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Какие ранения получил Пономарев и его жена

Как рассказал российский оппозиционер, "Шахед" попал прямо возле их дома, примерно в 7 метрах, работы противовоздушной обороны в этом случае не было. Пономарев рассказал, что жизнь им спасли стены дома, в котором он на тот момент находился вместе с женой.

На его лице виднеются ранения в результате удара обломков. В то же время у жены оппозиционера диагностировали контузию.

Дом нас спас, потому что там стены были достаточно такие серьезные. И именно поэтому мы и выжили, но крови было много, ранений было много, но они все не такие тяжелые, то есть жить мы будем и агрессора преодолеем,

– рассказал он.

В то же время он считает, что россияне второй день подряд пытались атаковать его дом в Киевской области. Пономарев заявил, что это была целенаправленная атака. По его мнению, "Шахед" прилетел в ту точку, куда и должен был, поскольку накануне к нему "уже прилетало три дрона". Однако все цели тогда были сбиты.