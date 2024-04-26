Об этом 24 Каналу рассказал бывший заместитель министра энергетики России, российский оппозиционер Владимир Милов, заметив, что имеющегося ресурса стране-агрессору хватит на небольшой промежуток времени.

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С чем в России самые большие проблемы

Как отметил экс-заместитель министра энергетики России, по визитам диктатора Владимира Путина и главы минобороны Сергея Шойгу на военные заводы видно, что Кремль близок к пику своих возможностей.

Оккупанты работают в три смены и имеют большой дефицит кадров. А из-за отсутствия доступа к новому оборудованию россияне не могут строить новые производственные линии.

С началом полномасштабного вторжения существенно снизился экспорт оружия – с 15 миллиардов долларов до 7 миллиардов долларов в год. Все из-за отказа заговорщиков подписывать контракт с Россией и ее невозможности поставлять достаточное количество вооружения другим странам.

Какой-то конкурентной гражданской продукции Москва также не производит. Россияне могут ждать денег только из бюджета, но и там дела плохи – денег максимум на 3 года. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния России снизилась до исторического минимума – 5 триллионов рублей.

Они не имеют возможности разбрасываться деньгами на военную промышленность. Много ограничений: западные технологии, деньги заканчиваются, собственные мощности на грани, а новых строить особо не могут. Думаю, этого не хватит на долго и Путин вряд ли может позволить сильную экспансию ВПК,

– предположил российский оппозиционер.

В Россию поступают компоненты с Запада

Согласно исследованию Киевской школы экономики, в 2023 году по меньшей мере треть российских иностранных компонентов, которые имеют критическое значение для ее военных усилий, поступила от компаний со штаб-квартирами в США и странах-союзниках.

Если перекрыть канал получения важных компонентов и оборудования с Запада, это сильно приостановит возможность производства российского конвейера для военной промышленности. Поскольку и Россия, и даже Китай много сложных позиций не производят,

– отметил Милов.

К примеру, станки для изготовления артиллерийских или танковых стволов – очень сложное оборудование, поэтому страна-агрессор его преимущественно не производит.

Какие другие проблемы имеет Россия