"Кости распадаются": Саакашвили находится на грани жизни и смерти

Бывший президент Грузии и вместе с тем гражданин Украины Михеил Саакашвили продолжает находиться в больнице, куда его перевели из тюрьмы. Состояние здоровья политика с каждым днем только ухудшается.

Как пишут СМИ, по прибытии Саакашвили на родину и задержании его правоохранителями осенью 2021 года он похудел почти на 60 килограммов. Собственно, состояние его здоровья ужасно, об этом свидетельствуют кадры, на которых видно, очевидно, больное тело политика.

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"Мои кости распадаются"

Британскому каналу Sky News удалось получить письменный комментарий политика. Из него понятно, что сейчас Михеил Саакашвили борется за жизнь и в шаге от смерти. Добавим, что журналистов не пустили в больницу, однако они смогли передать вопрос через адвоката.

Сначала я весил 120 килограммов, сейчас – 64. Если мой вес составит менее 60 килограммов, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет адскую боль,

– ответил Саакашвили на вопрос о том, насколько ему грозит смерть.

Впоследствии адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе подтвердил слова подзащитного, констатировав, что "это ужасная ситуация", ведь фактически Саакашвили "похож на узника концлагеря в нацистской Германии".

Судьба Саакашвили и протесты в Грузии

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в конце февраля отмечал, что Киев не сделал ничего, чтобы испортить отношения с Грузией

Также он упоминал о Саакашвили подчеркивая, что украинские власти будут бороться за него, ведь он гражданин Украины.

В то же время следует упомянуть к этой теме, что на днях на территории Грузии произошла волна протестов против закона относительно так называемых "иноагентов", из-за чего парламенту пришлось его в конце концов отклонить.

Ранее журналистам немецкого издания Bild удалось похожим способом пообщаться с Саакашвили. Тогда бывший глава Грузии отмечал, что многие удивляются, как он до сих пор жив, поскольку его мозг, по данным МРТ, поврежден. Кроме того, он писал о возможном отравлении тяжелыми металлами.