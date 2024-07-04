Это организация по безопасности: какие задачи призван решать ШОС

Шанхайская организация сотрудничества создавалась, в первую очередь, с целью безопасности в регионе Центральной Азии. Эта организация не может быть военным блоком из-за отсутствия угрозы.

ШОС борется против "трех видов зла": терроризм, экстремизм и сепаратизм. Об этом 24 Каналу рассказала главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко, отметив, что лидерство в регионе хочет получить Китай, Россия же теряет свою инициативу.

Смотрите также Россия – подчинена Китаю: чем для Пекина важно объединение ШОС

Какие задачи призван решать ШОС

По словам Гриценко, ШОС сотрудничает в сфере по борьбе с наркотрафиком. Эта организация не пытается сейчас создать конкуренцию, потому что она сейчас больше занимается теоретическими задачами, чем практическими. ШОС сотрудничает на уровне министров юстиции, министров внутренних дел, имеет культурную и гуманитарную направленность.

Преимущественно ШОС – это о ситуации с безопасностью в регионе. Превратить ее в военно-политический Альянс, вроде НАТО, невозможно. Любая альтернатива НАТО невозможна из-за отсутствия общей угрозы,

– объяснила главный консультант.

Она рассказала, что объединить Китай и региональные государства против, например, США, невозможно, потому что мало кто в регионе рассматривает эту страну, как военную угрозу для своих стран.

Упадок России и лидерство Китая в регионе

ШОС, по словам Гриценко, развивалась очень медленно, потому что Центральная Азия ранее считалась эксклюзивной сферой влияния интересов именно России. Те страны, которые были заинтересованы в этом регионе продвигали там свои интересы не слишком быстро и осторожно, чтобы избежать столкновения со страной-агрессором. Сейчас, когда российский интерес в Центральной Азии уменьшился, в регионе образовался вакуум влияния, которые другие государства пытаются заполнить.

Здесь мы наблюдаем новую большую игру 21 века в Центральной Азии уже с другими игроками, в том числе и Китай, и Индия, и Саудовская Аравия, и Турция,

– отметила главный консультант.

Гриценко добавила, что сейчас инициативу в ШОС хочет получить Китай и позиционировать себя в качестве лидера. Здесь говорится о цели вытеснить США и других внерегиональных игроков из этого района, включая военное присутствие.

Си Цзиньпин настаивает, что Евразия и Азия должны быть эксклюзивно азиатскими и все вопросы безопасности региональные страны должны решать без США "во главе" с Китаем,

– отметила главный консультант.

Китай видит своего союзника в Казахстане, который сейчас укрепляет свои позиции. То есть происходит упадок России в этом регионе. Сами же встречи ШОС сейчас не приведут к принятию важных решений или двусторонних отношений. Они стандартные и дипломатические.