Поэтому сейчас Китай находится в очень неудобном положении, потому что вынужден помогать своим вассалам. Какова в этом роль Украины, в разговоре с 24 Каналом объяснил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Соединенные Штаты могут серьезно ограничить возможности Китая из-за войны России в Украине, а именно наложить вторичные санкции. Поскольку Пекин помогает Ирану и Северной Корее, которые, в свою очередь, поддерживают Москву снарядами и ракетами.

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Хочет ли Китай завершения войны в Украине

По словам Тизенгаузена, многие считают, что Китай существенно влияет на Россию. Доля правды в этом есть, страна-агрессор в экономическом плане стала вассалом Пекина. Но не факт, что Си Цзиньпину нужно такое влияние. Китайский лидер может разыгрывать "сценку", мол, "уговаривайте меня, я один могу повлиять на Путина, поэтому давайте мне бонусы".

А заинтересован ли Китай в окончании войны – вот главный вопрос. Да. Потому что под угрозой ключевой проект "Один пояс – один путь". Также Пекин подпадает под вторичные санкции, но не очень этим озабочен. Поскольку даже с большими дисконтом Россия может поставлять энергоресурсы Китаю, и даже это не главное. Китай фактически заваливает российские рынки своим ширпотребом, и неплохо себя чувствует,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.