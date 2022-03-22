Какова ситуация на фронте 22 марта: Генштаб опубликовал пространную сводку по всем направлениям

Продолжаются 27 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. На большинстве направлений рашисты осуществляют перегруппировку сил, поскольку несут сокрушительные потери.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал пространную сводку относительно актуальной ситуации на фронте. Что происходит на всех направлениях по состоянию на 12:00 22 марта – читайте далее.

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Ситуация на фронте 22 марта

На Полесском направлении не зафиксировано никаких активных наступательных действий врага. Оккупанты осуществляют перегруппировку, пытаются закрепиться на захваченных рубежах и наладить логистическое обеспечение своих войск.

не зафиксировано никаких активных наступательных действий врага. Оккупанты осуществляют перегруппировку, пытаются закрепиться на захваченных рубежах и наладить логистическое обеспечение своих войск. На Северском направлении отдельные подразделения военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

направлении отдельные подразделения военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. В направлении Чернигова активных наступательных действий не ведут, продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и областного центра. Изменений в составе сил и характере действий орков не зафиксировано.

активных наступательных действий не ведут, продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и областного центра. Изменений в составе сил и характере действий орков не зафиксировано. В направлении Броваров противник продолжает осуществлять перегруппировку, чтобы возобновить наступательные действия. Продолжается логистическое обеспечение подразделений оккупантов и инженерное оборудование занятых позиций.

противник продолжает осуществлять перегруппировку, чтобы возобновить наступательные действия. Продолжается логистическое обеспечение подразделений оккупантов и инженерное оборудование занятых позиций. На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа не проводили активных наступательных действий. В сторону Харькова и Изюма враг пытается восстановить подразделения, потеряли свою боеспособность, путем приобщения отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются артиллерийские обстрелы Харькова.

направлении подразделения Западного военного округа не проводили активных наступательных действий. В сторону враг пытается восстановить подразделения, потеряли свою боеспособность, путем приобщения отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются артиллерийские обстрелы Харькова. На Донецком направлении оккупанты сосредоточили свои основные усилия на захвате Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Попасной и Угледара.

направлении оккупанты сосредоточили свои основные усилия на захвате Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Попасной и Угледара. Вблизи населенного пункта Кременная оккупант не совершал активных действий. Силами подразделений 2 АК враг продолжает закрепляться в районе Пшеничного. У Ямполя, отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии, оккупанты били по подразделениям наших войск, пытаясь обеспечить свое продвижение в направлении пункта Торское – никакого успеха оркам достичь не удалось.

На направлении Донецк – Марьинка враг предпринял безуспешную попытку наступления, понес значительные потери и отступил. Артиллерийские обстрелы и штурмовые действия орки пытаются осуществлять в Мариуполе.

враг предпринял безуспешную попытку наступления, понес значительные потери и отступил. Артиллерийские обстрелы и штурмовые действия орки пытаются осуществлять в Мариуполе. На Южнобугском направлении противник определенной группировкой попытался провести штурмовые действия вблизи Александровки, однако и здесь безуспешно. Вблизи населенного пункта Березноватое произвел разведку боем, понес потери и отошел вслед за русским кораблем.

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