Враг, наоборот, между собой жалуется на то, как Силы обороны их мощно бьют. Подробнее 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

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По словам комбата, за почти 3 года полномасштабной войны Силы обороны Украины научились воевать в коммуникации и взаимодействии. К примеру, именно бригада "Эдельвейс" сбрасывала российских оккупантов с правобережья реки Оскол на левый берег. Они смогли быстро и оперативно выполнить поставленную задачу и полностью выбить врага.

"Более того, когда понимаешь, о чем между собой общается враг, через различные источники информирования, это вдохновляет. Противник очень жалуется на то, как украинцы их бьют, и насколько сильно", – добавил он.

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О ситуации возле Купянска-Узлового

Нет ни одного дня и ночи, чтобы россияне не штурмовали возле Купянска-Узлового с привлечением легкобронированной техники. Как следствие, около 80 – 90% просто сгорает на поле боя. Штурмовая пехота, которой удается нахрапом заскочить, обнаруживается и также уничтожается украинскими военными.

То есть присутствия противника на Купянске-Узловом на текущий момент нет. Силы обороны эффективно держат позиции,

– подчеркнул Федоренко.

Около месяца назад россияне захватили село Кругляковка, оставив на поле боя более 90 единиц легкобронированной и бронированной техники. Однако в самом населенном пункте врагу так и не удалось развивать успех ввиду строительства инженерно-фортификационных сооружений и настроить логистику, которая бы позволила расширять успех вверх и вниз по течению.

Если же говорить о Колесниковке, то россияне заняли лес. Однако силами 1-й бригады оперативного назначения "Буревій" противника почти выбили и блокировали. Успехов оккупанты не имели.

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О ситуации возле Боровой

В направлении Боровой россияне каждый день проводили штурмовые действия. Но те тактические результаты, которые они получили на поле боя за этот период, по сравнению с потерями, которые понес враг, не соизмеримы. На текущий момент более чем существенно приостановлено продвижение оккупантов. Определенный успех есть, но он не существенный.

По моему убеждению, в ближайшей краткосрочной перспективе удастся полностью блокировать врага,

– отметил Юрий Федоренко.

Одновременно с этим россияне продолжают применять авиацию не только в театре боевых действий, но и по правому берегу Купянска. Они пытаются стереть населенные пункты под фундамент, как это сделали с Волчанском.

Когда россияне не могут получить успеха в лобовых атаках, они начинают действовать другими способами. Достаточно активно работают разведывательные группы. Враг переодевается и пытается просачиваться через боевые порядки. Один из таких аспектов противник применил у Новомлинска, когда стремился действовать нестандартно, чтобы хоть как-то переиграть Силы обороны Украины.

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