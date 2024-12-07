Ворог, навпаки, поміж собою скаржиться на те, як Сили оборони їх потужно б'ють. Детальніше 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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За словами комбата, за майже 3 роки повномасштабної війни Сили оборони України навчилися воювати в комунікації та взаємодії. До прикладу, саме бригада "Едельвейс" скидала російських окупантів з правобережжя річки Оскіл на лівий берег. Вони змогли швидко й оперативно виконати поставлене завдання і повністю вибити ворога.

"Ба більше, коли розумієш, про що між собою спілкується ворог, через різні джерела інформування, це надихає. Противник дуже скаржиться на те, як українці їх б'ють, і наскільки сильно", – додав він.

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Про ситуацію біля Куп'янська-Вузлового

Немає жодного дня і ночі, щоб росіяни не штурмували біля Куп'янська-Вузлового із залученням легкоброньованої техніки. Як наслідок, близько 80 – 90% просто згорає на полі бою. Штурмова піхота, якій вдається нахрапом заскочити, виявляється і також знищується українськими військовими.

Тобто присутності противника на Куп'янську-Вузловому на поточний момент немає. Сили оборони ефективно тримають позиції,

– наголосив Федоренко.

Близько місяця тому росіяни захопили село Кругляківка, залишивши на полі бою понад 90 одиниць легкоброньованої та броньованої техніки. Однак у самому населеному пункті ворогу так і не вдалося розвивати успіх з огляду будівництва інженерно-фортифікаційних споруд та налаштувати логістику, яка б дозволила розширяти успіх вверх та вниз по течії.

Якщо ж говорити про Колісниківку, то росіяни зайняли ліс. Однак силами 1-ї бригади оперативного призначення "Буревій" противника майже вибили та блокували. Успіхів окупанти не мали.

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Про ситуацію біля Борової

У напрямку Борової росіяни кожного дня проводили штурмові дії. Але ті тактичні результати, які вони здобули на полі бою за цей період, порівняно з втратами, яких зазнав ворог, не співмірні. На поточний момент більш ніж суттєво призупинене просування окупантів. Певний успіх є, але він не суттєвий.

За моїм переконанням, в найближчій короткостроковій перспективі вдасться повністю блокувати ворога,

– зауважив Юрій Федоренко.

Одночасно з цим росіяни продовжують застосовувати авіацію не тільки в театрі бойових дій, а й по правому берегу Куп'янська. Вони намагаються стерти населені пункти під фундамент, як це зробили з Вовчанськом.

Коли росіяни не можуть отримати успіху в лобових атаках, вони починають діяти іншими способами. Достатньо активно працюють розвідувальні групи. Ворог переодягається та намагається просочуватися через бойові порядки. Один з таких аспектів противник застосував біля Новомлинська, коли прагнув діяти нестандартно, щоб бодай якось переграти Сили оборони України.

Бої на Куп'янщині: дивіться на карті