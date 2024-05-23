Врага нельзя недооценивать, – ГПСУ об угрозе наступления на Сумскую область

Россия активно пытается расширить линию фронта, наступая на северные регионы. На фоне событий в Харьковской области в Госпогранслужбе очертили уровень потенциальной угрозы для Сумской области.

Любые действия, которые враг попытается совершить даже несмотря на отсутствие достаточного количества своего личного состава и техники, заставлять Украину оттягивать туда необходимые силы и средства. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал.

Смотрите также Нельзя исключать, – ГПСУ прокомментировала возможное наступление России на Сумщину

Хорошо понимаем коварство врага

Демченко отметил, что на сегодня нельзя недооценивать противника. Например, пока оккупанты не могут достичь на Харьковском направлении тех стратегических целей, которых стремились. Однако вражеские силы заставляют растягивать зоны, в которых ведутся мощные боевые действия.

По его словам, наше государство вынуждено привлекать Силы обороны, стягивая их на подобные направления. Поэтому, нельзя исключать, что захватчики используют Сумскую область именно для таких действий. По оценкам ГПСУ, пока вражеских сил у этой области недостаточно для того, чтобы дойти до областного центра.

Любые действия, которые враг попытается совершить даже несмотря на отсутствие достаточного количества своих сил, техники, заставлять Украину оттягивать туда необходимые силы и средства, а не использовать их к примеру, на линии фронта, где ведутся более активные боевые действия. Поэтому, коварство врага мы хорошо понимаем. Мы хорошо понимаем, что нам нужно быть готовыми к любым ситуациям и на любом направлении,

– говорит он.

В частности, Демченко отметил, что оборонительные возможности Украины только усиливаются. Пограничники, которые держат свою полосу обороны, наращивают способности для того, чтобы противодействовать врагу в случае его попытки зайти на территорию Украины в направлении Сумской области.

В то же время представитель Госпогранслужбы добавил, что враг ежедневно обстреливает территорию Сумской и Черниговской областей, используя артиллерию, танки. Также наблюдается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее он отмечал, что только Сумская область имеет границу в более 560 километров с Россией. Украине нужно привлекать все возможные силы и средства, чтобы преодолеть противника, что, к сожалению, преобладает и по количеству оружия, и личного состава.

Однако украинские пограничники действуют слаженно для защиты, в частности, Сумской области. Кроме того, защитники ежедневно отражают атаки кремлевской армии на севере Харьковской области, где она от 10 мая пытается активно наступать.