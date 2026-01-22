22 января в Украине было самым тяжелым днем для энергетики после блэкаута 2022 года, – Шмыгаль

Ситуация в энергосистеме Украины сейчас сверхсложная. Четверг, 22 января стал самым тяжелым днем для энергетики страны после блэкаута в ноябре 2022 года. Причиной этого являются постоянные вражеские обстрелы.

Российские удары вызывают повреждения генерационного оборудования, разбивают распределительные сети и трансформаторы. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

К теме Стало очень много ударов, – военный эксперт разобрал последние атаки по России

Как Шмыгаль оценил ситуацию в энергосистеме?

По словам министра, положение сверхтяжелое. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения.

Так, Укрэнерго вынуждено вводить специальные графики аварийных отключений электроэнергии, чтобы предотвратить полный развал энергосистемы страны.

Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепровщине,

– подчеркнул Шмыгаль.

В течение дня над восстановлением теплоснабжения в домах столицы работало 165 ремонтных бригад, а на ночную смену заступают еще 83. Министр отметил, что работу энергетиков серьезно осложняют риски безопасности.

Стоит заметить, сегодня, 22 января, вечером в Киеве прозвучала 2000 воздушная тревога за время военного положения.

Денис Шмыгаль добавил, что враг не только разрушает инфраструктуру, но и пытается расколоть нас изнутри через фейки и манипуляции. Он призвал доверять только официальным источникам.

"Понимаем, что людям очень трудно, сказывается усталость и стресс от постоянных террористических атак. Но случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее", – резюмировал министр.

А что с атомными электростанциями?