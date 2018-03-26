Какова истинная цель военных учений России на границе с Украиной: версия эксперта

Россия проводит плановые военные учения в Южном военном округе недалеко от границ Украины. Не надо преувеличивать их значение. Кроме того, Большой договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной до сих пор не расторгнут.

Об этом сайту "24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, основная задача этих учений – оборона Крыма, где Россия создала военную группировку, и надо научить войска проводить противодесантные, оборонительные операции. Поэтому РФ поднимает бомбардировочную авиацию и проводит выполнение учебно-боевых задач, но без нарушения воздушного пространства сопредельных государств.

Конечно, России очень интересна реакция Украины на такие действия. Но это обучение, и не исключено, что на высоком государственном уровне РФ предупреждала об этом сопредельные государства и Украину в частности. Потому что Большой договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной не расторгнут. Если Украина на официальном уровне на это не отреагировала, то сомнительно, что у нас не знали об этих учениях. Кроме того, работает разведка, а Россия анонсировала их,

– говорит Жданов.

По его мнению, напугать Украину в этом случае – последнее задание. Главное – научить войска правильно защищать так называемую новую территорию РФ – Крым. Военные учения в Беларуси "Запад-2017", по убеждению Жданова, – это была действительно демонстрация на весь мир силы России.

"Сейчас россияне действуют в рамках международного права. Но нам надо реагировать – бороться за наши территории, объявить Крым официально оккупированной территорией, а Россию – страной-оккупантом. Чтобы Россия не могла там проводить таких учений и вообще вести административно-хозяйственную деятельность. А то мы рассказываем миру, что у нас вроде война с Россией, но официально не хотим в ней участвовать ",

– подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, 22 марта оккупанты перешли к провокациям вдоль восточной и южной воздушной границы Украины. Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров к береговой линии со стороны Черного моря.

Также группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач по нанесению ударов.