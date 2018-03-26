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Яка справжня мета військових навчань Росії на кордоні з Україною: версія експерта

1378 Читать новость на русском
Росія провокує Україну?
Росія провокує Україну? / 5 канал

Росія проводить планові військові навчання в Південному військовому окрузі недалеко від кордонів України. Не треба перебільшувати їхнє значення. Крім того, Великий договір про дружбу і співробітництво між РФ і Україною досі не розірвано.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, основне завдання цих навчань – оборона Криму, де Росія створила військове угруповання, і треба навчити війська проводити протидесантні, оборонні операції. Тому РФ підіймає бомбардувальну авіацію і проводить виконання навчально-бойових завдань, але без порушення повітряного простору суміжних держав.

Звичайно, Росії дуже цікава реакція України на такі дії. Але це навчання, і не виключено, що на високому державному рівні РФ попереджала про це суміжні держави і Україну зокрема. Тому що Великий договір про дружбу і співробітництво між РФ і Україною не розірвано. Якщо Україна на офіційному рівні на це не відреагувала, то сумнівно, що у нас не знали про ці навчання. Крім того, працює розвідка, а Росія анонсувала їх,
– говорить Жданов.

На його думку, налякати Україну в цьому випадку – останнє завдання. Головне – навчити війська правильно обороняти так звану нову територію РФ – Крим. Військові навчання в Білорусі "Захід-2017", на переконання Жданова, – це була дійсно демонстрація на весь світ сили Росії.

"Зараз росіяни діють у рамках міжнародного права. Але нам треба реагувати – боротися за наші території, оголосити Крим офіційно окупованою територією, а Росію – країною-окупантом. Щоб Росія не могла там проводити таких навчань і взагалі вести адміністративно-господарську діяльність. А то ми розповідаємо світу, що у нас начебто війна з Росією, але офіційно не хочемо в ній брати участь",
– підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, 22 березня окупанти вдалися до провокацій вздовж східного та південного повітряного кордону України. Винищувальна та бомбардувальна авіація країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ та Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України та АР Крим, а також з наближенням до 40 кілометрів до берегової лінії з боку Чорного моря.

Також група дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22 з повним боєкомплектом у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили політ у повітряному просторі АР Крим, Азовського та Чорного морів із відпрацюванням певних умовних завдань із завданням ударів.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Війна на Донбасі Анексія Криму Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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