То, чего реально надо бояться: одна ошибка Трампа может иметь серьезные последствия для мира

Администрация Дональда Трампа да и сам новоизбранный президент США не будут начинать Третью мировую войну. Есть другой риск – что Америка перестанет возглавлять мир и отступит от Европы и союзников в Азии. Это может привести к серьезным последствиям.

При таком сценарии, Китай или даже Россия попытаются занять лидерскую позицию в мире. Чтобы этого не допустить, как отметил 24 Каналу исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, необходимо влиять на администрацию Трампа и поддерживать Европу, чтобы она могла сама себя защитить.

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И тогда Китай и Россия станут мировыми лидерами

По словам Эпштейна, администрация Трампа преимущественно состоит из безответственных людей. Однако они не будут начинать Третью мировую войну и говорить, мол, "в будущем будем смотреть на Путина как на ответственного лидера".

Хотя возможен вариант, при котором Трамп начнет отступать от американского лидерства, что приведет к Третьей мировой войне. Но не потому , что окружение республиканца может ее начать. А потому, что без американского лидерства другие диктаторы могут занять эту позицию.

Если США не будут возглавлять мир, то это сделает Китай или даже Россия. Это большой риск, которого нужно бояться, считает Эпштейн. Поскольку Си Цзиньпин и Владимир Путин сотрудничают, то свободные страны должны объединиться, чтобы противостоять такому союзу.

Самая большая угроза в будущей администрации Трампа связана не с тем, что они могут бомбить. А с тем, что они отступят от всего мира – от Европы и наших союзников в Азии,

– подчеркнул исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

"Должны поддерживать наших европейских друзей, чтобы они могли сами себя защитить. Должны делать все возможное, чтобы влиять на следующую администрацию, чтобы они не полностью отошли от всех", – добавил он.

К слову, советником Трампа по вопросам нацбезопасности станет 50-летний Майк Уолтц. А возглавит администрацию президента многолетняя советница Сьюзи Уайлз.